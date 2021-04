Bestuurder verliest controle over (onverzekerde) wagen en eindigt op zijn dak

Landen - Een voertuig met twee inzittenden is zaterdagmiddag in de Vlaams-Brabantse gemeente Landen overkop gegaan. Dat meldt het parket van Leuven.

De twee inzittenden, een 27-jarige bestuurder en een vrouw van 29 jaar, zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn buiten levensgevaar.

Volgens een verkeersdeskundige reed de bestuurder te snel en verloor hij de controle over het stuur. Er was geen andere wagen bij het ongeval betrokken. De bestuurder reed 80 à 90 km/uur, waar maar 50 km/uur toegelaten was.

Het voertuig was niet verzekerd. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.