Belangrijke weken voor vaccinatiecampagne: Pfizer komt redding brengen en het weigerpersoneel in Wallonië

Over een goede maand verdrievoudigt het aantal Pfizer-vaccins dat in ons land wordt gezet. Dat komt geen moment te vroeg, gezien de problemen met de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson. Verder heeft 1 op 5 volwassenen hun eerste prik gemaakt. Dat komt vooral door de inentingen in de woonzorgcentra. Opvallend: de vaccinatiebereidheid bij het personeel is niet overal even groot.