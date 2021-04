Wat betekende die opvallende vlag op de doodskist van prins Philip?

Op de kist van prins Philip lag een veelkleurige vlag. Maar wat betekenen al die symbolen eigenlijk? Simpel, ze staat symbool voor zijn leven. Van zijn Griekse achtergrond tot zijn militaire titels.

De kist van de echtgenoot van koningin Elizabeth II werd gedrapeerd met zijn persoonlijke vlag. Als de prins-gemaal, de officiële titel van de echtgenoot van een regerende koningin, kreeg prins Philip zijn eigen wapenvlag op basis van de koninklijke vlag die gebruikt wordt door Hare Majesteit en zijn persoonlijke militaire titels.

De vlag is gebaseerd op zijn Griekse en Deense roots . De vlag is verdeeld in vier delen. Het eerste vertegenwoordigt Denemarken en bestaat uit drie blauwe leeuwen en negen rode harten op een geel veld. Het tweede stelt Griekenland voor en bestaat uit een wit kruis op een blauw veld. Prins Philip was van oorsprong Grieks.

Het derde deel staat voor zijn familienaam Mountbatten en bevat vijf zwarte en witte verticale strepen. Het vierde deel verwijst naar zijn titel als hertog van Edinburgh, en omvat een zwart en rood kasteel dat ook deel uitmaakt van het wapen van de stad Edinburgh.