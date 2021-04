Klimaatactiviste protesteert topless tijdens uitvaart prins Philip

De uitvaart van prins Philip verliep zonder incidenten. Toch moest de politie in de buurt van Windsor palace een vrouw oppakken omdat ze halfnaakt liep. Omstaanders konden daar niet om lachen. De vrouw werd, ook om haar eigen veiligheid, gearresteerd

Tijdens de plechtigheid zette de vrouw het plots op een lopen in de buurt van Windsor palace en riep “red de planeet”. Ze had daarbij haar bovenkledij uitgetrokken en liep topless. Agenten konden haar snel oppakken en deden een laken rond haar omdat ze haar kledij niet onmiddellijk vonden.

“De vrouw kroop op het standbeeld van koningin Victoria. Daarom werd ze snel opgepakt”, zegt een woordvoerder van de politie. Ze is meegenomen voor verhoor. Wat haar motieven zijn is niet duidelijk.

Maar omstaanders konden alleszins niet lachen om haar eenmansactie. Omdat het allesbehalve respectvol was naar de koninklijke familie toe.

Of ze vervolgd wordt en wat haar ten laste kan worden gelegd, was in de vooravond nog niet duidelijk.