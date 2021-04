Bayern München is bijna kampioen, maar moet op zoek naar nieuwe coach: Hansi Flick wil na dit seizoen weg

Foto: Pool via REUTERS

Hansi Flick stapt na dit seizoen op als hoofdcoach bij de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München, zo maakte hij zaterdag na het met 2-3 gewonnen competitieduel op bezoek bij Wolfsburg bekend op de Duitse televisie. “Ik heb mijn beslissing vandaag verteld aan de jongens”, klonk het onder meer.

LEES OOK. Koen Casteels blundert tweemaal voor Wolfsburg tegen Bayern München, dat negende titel op rij al kan ruiken

Bayern reageert voorlopig niet op het nieuws en ook Flick wou niet ingaan op de details, maar het is algemeen geweten dat de coach een moeilijke relatie heeft met clubbestuurder en ex-speler Hasan Salihamidzic. Ook de vacante positie van Duits bondscoach is een mogelijke reden voor het vertrek van Flick. Hij wordt in de geruchtenmolen al een tijdlang gelinkt aan de Duitse nationale ploeg, waar Joachim Löw het na het EK voor bekeken houdt. Die geruchten zullen nu alleen maar luider weerklinken.

Flick nam vorig seizoen over na het ontslag van Niko Kovac. Hij loodste der Rekordmeister ondertussen al naar liefst zeven prijzen, waaronder de titel en de Champions League. Dit seizoen verloopt het iets moeizamer, met een vroegtijdige uitschakeling in de beker en op het kampioenenbal. De titel ligt weer binnen handbereik.

Onder meer Julian Nagelsmann, nu coach bij RB Leipzig, wordt genoemd als opvolger van Flick bij Bayern.