Belaagd en aangevallen: verschillende jongeren slachtoffer van zinloos geweld in Brasschaat en Kapellen

Brasschaat / Kapellen / Putte-Kapellen -

In zowel Kapellen als Brasschaat zijn jongeren vrijdag slachtoffer geworden van zinloos geweld. In beide gevallen kregen de tieners rake klappen te verduren. In Brasschaat werden vier jongeren aangevallen onderweg naar huis, in Kapellen werd een jongen van 12 jaar op het Dorpsplein belaagd.