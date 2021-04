Ruim 180.000 euro opgehaald voor ‘kinderen van Ruinerwold’

Onlangs was op de Nederlanse tv een documentaire te zien over het onwaarschijnlijke verhaal. Foto: npo

Een crowdfundingactie voor de negen zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ in Nederland gaat hard. Na nog geen twee dagen is al twee derde van het streefbedrag van 270.000 euro opgehaald. Bijna 7.000 mensen doneerden tot zaterdag 19.15 uur samen ruim 180.000 euro.

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang afgesloten van de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het dorp Ruinerwold in het noordoosten van Nederland. De zaak ging aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier, onder wie ook degene die alarm sloeg, te zien op de Nederlandse televisie in de documentaire “De Kinderen van Ruinerwold”. Documentairemaakster Jessica Villerius praat daarin met de drie inmiddels volwassen jongens en een vrouw nadat ze in 2019 door hen benaderd was omdat ze hun verhaal wilden doen. Miljoenen mensen keken naar de serie.

Gerrit Jan Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil vasthield op een afgelegen boerderij. Ook werd hij ervan verdacht zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Maar de strafvervolging werd beëindigd omdat hij door zijn slechte gezondheid niet kan terechtstaan. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte.

Het streefbedrag voor de inzamelingsactie is 30.000 euro per kind.