Ze was niet aanwezig op de uitvaart van prins Philip, maar Meghan Markle liet toch van zich horen

Er mogen dan zaken gezegd zijn die niet bevorderlijk zijn voor de goede verstandhouding binnen de familie, op een dag als vandaag moet je dat aan de kant kunnen zetten. En dat heeft Meghan Markle, de 39-jarige echtgenote van prins Harry, ook gedaan.

De verhuis van prins Harry en Meghan naar de Verenigde Staten zit veel Britten nog altijd dwars. Niet Harry maar zijn vrouw wordt door velen verantwoordelijk geacht voor die vlucht uit Engeland. Dat ze er vandaag niet bij was omdat ze door haar zwangerschap niet mag vliegen van haar gynaecoloog, wordt door velen als een flauw excuus beschouwd.

Toch heeft ze zich van haar beste kant getoond door een handgeschreven kaart naar de koninklijke familie te sturen met oprechte steunbetuigingen.

Meghan verblijft momenteel nog steeds in de Verenigde Staten, waar ze samen met haar echtgenoot prins Harry een huis heeft in Californië. Harry reisde alleen naar zijn thuisland voor de ceremonie. Maar op de dag van de begrafenis liet ze wel een bloemenkrans met een persoonlijk kaartje afleveren. Of Harry op de hoogte was, is niet duidelijk.

Mooi handschrift

Het is ook niet duidelijk of het bloemstuk uiteindelijk in de kapel is geplaatst.

De krans werd ontworpen door Willow Crossley, die ook de bloemstukken voor het huwelijk van Harry en Meghan maakte.

Volgens vriendinnen, in de Britse media, schreef Meghan het kaartjes zelfs. “Ze heeft een mooi handschrift’, klinkt het, ‘en heeft een cursus kalligrafie gevolgd.’

Het protocol in Groot-Brittannië hield het hart vast voor de ontmoeting tussen Harry en zijn broer William en deed er aanvankelijk alles aan om hen uit elkaar te houden. Maar na de plechtigheid verlieten de twee broers zij-aan-zij de kapel. Alsof er nooit iets gebeurd was.