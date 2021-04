Nederlandse special forces springen met vliegpak tot op uw dak

Van de grond tot op het dak geraken. Of van de kade tot op het dek van een voorbij varende boot. Voor de special forces lijkt het geen probleem meer. Met een vliegpak met straalmotoren is geen hindernis hen meer te lastig.

Het Korps Mariniers heeft de afgelopen tijd aan een futuristisch experiment gewerkt. In samenwerking met innovatiecentrum MIND is getest met het Gravity Fly Suit.

Met zo een vliegpak kan iemand zich in een harnas met straalmotoren door de lucht verplaatsen. Het pak is getest in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij het aan boord gaan van schepen. Ook is getest in een bebouwde omgeving. En alle testen werden met glans doorstaan.

Volgens majoor Mark Haasdijk “zitten op de rug en de armen motoren. De ‘piloot’ kan de snelheid en hoogte met een gashendel in de hand regelen. Door je lichaam en je armen te bewegen, genereer je opwaartse druk. Het is een kwestie van balans vinden in de lucht. Het was makkelijker dan je zou denken”, zegt hij.

De risico’s van het revolutionaire pak zijn vooraf met veiligheidsfunctionarissen besproken. Tijdens de test is vooral laag gevlogen, zegt Haasdijk. “Het lichaam is natuurlijk breekbaar, al zit er altijd een risico aan militair opereren. De tijd dat je echt hoog vliegt, is heel beperkt.”

De mariniers zijn alvast enthousiast. Er volgt nu een evaluatie om te zien of het nuttig genoeg is voor militaire operatie. Want goedkoop is het niet. Defensie in Nederland geeft geen prijs vrij, maar de website van de producent spreekt van prijzen tot 300.000 euro. Nog een nadeel is dat de marinier erg kwetsbaar is wanner hij door de lucht vliegt. Want aangezien hij zijn handen nodig heeft om te sturen, kan hij ondertussen een wapen hanteren.