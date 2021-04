Qatar rekent bij WK voetbal op stadions vol gevaccineerden

Qatar verwacht dat de stadions volgend jaar vol zitten tijdens het WK voetbal. Volgens Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, de minister van Buitenlandse Zaken in Qatar, gaat zijn land ervoor zorgen dat iedereen die het WK bezoekt vooraf gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat zei hij tijdens de online-editie van de Raisina Dialogue in India.

“Er zijn programma’s in ontwikkeling om alle bezoekers van het WK van een vaccinatie te voorzien. We hopen een COVID-vrij evenement te organiseren”, zei Al Thani. “We willen er zeker van zijn dat, zelfs als we dan nog met een pandemie te maken hebben, we een succesvol WK kunnen organiseren met fysieke aanwezigheid van voetbalfans. De mensen moeten dit toernooi kunnen bezoeken en ervan kunnen genieten.”

Qatar heeft zo’n 2,8 miljoen inwoners. Volgens de officiële cijfers hebben ruim 195.000 mensen in het land positief getest op het coronavirus. In Qatar zijn 376 mensen overleden aan COVID-19.

Het WK van 2022 wordt niet zoals gewoonlijk in de zomer gehouden, maar vanwege de hitte in Qatar pas aan het einde van het jaar: van 21 november tot en met 18 december. De meeste van de acht WK-stadions zijn nieuw gebouwd. Qatar krijgt veel kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land, met name de situatie van de arbeiders die werken aan de stadions. Sommige landen overwegen het WK te boycotten.