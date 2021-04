Politie ontdekt gaslek bij redding van kuikentjes

Tongeren - Onhandige kuikentjes en alerte agenten hebben mogelijk een ramp vermeden in Tongeren.

De politie van de zone Tongeren/Herstappe kreeg niet alledaagse oproep. Een getuige had gezien hoe kuikentjes in het keldergat van een leegstaande woning aan de Dijk in Tongeren waren gevallen.

Een interventieploeg ging ter plaatse. “Toen de collega’s via het keldergat naar de kuikentjes aan het zoeken waren, ontdekten ze een felle gasgeur. Daarop werd de brandweer verwittigd”,zegt een woordvoerder van de politie.

De brandweer vond snel het lek en kon de hoofdkraan dichtdraaien. De gasmaatschappij werd ook verwittigd.

En de kuikentjes? Die werden gered en konden even bekomen in de handen van hun stoere redders.