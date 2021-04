Toestand Russische opposant Navalny onrustwekkend: “Hij kan op elk ogenblik hartstilstand krijgen”

Artsen die dicht bij de Russische opposant Aleksej Navalny staan, zeggen dat hij “elk ogenblik” een hartstilstand kan krijgen en ze hebben zaterdag geëist hem meteen te mogen zien. Internationale prominenten vragen dringend medische zorg voor de man.

De belangrijkste criticus van het Kremlin ging op 31 maart in hongerstaking om te protesteren tegen de slechte omstandigheden waarin hij gevangen gehouden wordt. Hij beschuldigt het gevangenisbestuur ervan dat het hem de toegang tot een arts en tot medicijnen weigert, terwijl hij volgens zijn advocaten aan een dubbele discushernia lijdt.

De lijfarts van de 44-jarige opposant, Anastassia Vassilieva, en drie andere artsen, onder wie een cardioloog, hebben onmiddellijke toegang tot Navalny gevraagd, zo blijkt uit een brief die ze naar de Russische penitentiaire diensten stuurden en die zaterdag op de Twitter-account van Vassilieva verscheen. Volgens haar heeft de kaliumconcentratie in het bloed van Navalny een kritiek peil bereikt.

Open brief

70 internationale prominenten hebben een open brief geschreven aan president Vladimir Poetin met de vraag voor medische zorg voor Navalny. De open brief is gepubliceerd in onder meer de Franse krant Le Monde. Onder de ondertekenaars bevinden zich de schrijvers J.K. Rowling, Martin Amis en Salman Rushdie, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus. De ondertekenaars van de brief benadrukken dat de gezondheid van de oppositieleider snel achteruit gaat en dat hij dringend medische hulp nodig heeft. Ze wijzen erop dat Navalny een zware neurologische aandoening heeft met aanhoudende rugpijn en dat hij veel hoest en hoge koorts heeft.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft zich over de zaak uitgesproken toen een journalist er naar vroeg. “Het is zeer onrechtvaardig”, reageerde die.

Navalny werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij ternauwernood overleefde. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.

