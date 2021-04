Schutter Indianapolis kocht wapen legaal, ondanks mentale problemen

De jongeman die vorige week acht medewerkers van FedEx doodschoot bleek legaal in het bezit te zijn van een aanvalswapen, dat zegt de politiekorpschef. Nochtans had de jongen gekende mentale problemen en werden eerder al wapens bij hem in beslag genomen.

Brandon Hole, de 19-jarige schutter die donderdagavond een massamoord pleegde in Indianapolis, bleek legaal in het bezit te zijn van semi-automatisch wapen. Twee maanden geleden kocht hij twee van dergelijke wapens. Nochtans had zijn moeder vorig jaar al aangegeven dat Hole mentale problemen had.

“De ‘rode lijst’-wet heeft hier niet gewerkt”, zei de politiecommissaris. Hij doelde op het feit dat mensen die een gevaar vormen voor de samenleving door een rechter op en rode lijst worden gezet. Op die manier kunnen ze één jaar lang geen wapens kopen. Nadat in maart 2020 bij Hole al wapens in beslag waren genomen, had een hoorzitting voor een rechter moeten volgen. Die bepaalt dan of Hole op de ‘rode lijst’ komt te staan of niet. Het is nu onduidelijk of die hoorzitting ooit heeft plaatsgevonden en wat de eventuele uitkomst was.

“Omdat hij niet op de ‘rode lijst’ stond, kon hij legaal krachtige aanvalswapens kopen. Anders had dit onmogelijk geweest”, zei de korpschef.

LEES OOK. Gewapende man (19) richt bloedbad aan in VS, familieleden wachten urenlang angstig af: “We kunnen alleen maar hopen”