Vrouw (85) komt om het leven bij zware brand

Antwerpen - In de Jozef Liesstraat in Antwerpen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zware brand gewoed. Een vrouw van 85 kwam daarbij om het leven. Haar 84-jarige man werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 4.30u is de woningbrand in de Jozef Liesstraat ontstaan. De bewoners, man en vrouw, waren 84 en 85 jaar. De man had al een lange tijd last van zijn rug waardoor hij slecht sliep. Hij merkte de brand als eerste op en sloeg alarm bij de buren. “De man is meteen bij ons komen aanbellen en we hebben direct de brandweer verwittigd”, zegt de buurvrouw. “Hij was aan het roepen dat zijn vrouw nog binnen was, maar toen we gingen kijken, stond de trap al in vuur en vlam. Het is allemaal zo snel gegaan.”

“Enkele jongens uit de buurt wilden nog naar binnen gaan om de vrouw te redden, maar de alarmcentrale zei dat ze dat zeker niet mochten doen”, zegt de buurvrouw. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon de vrouw niet meer redden. De man liep rookvergiftiging op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 85-jarige vrouw bleef in de brand.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle waardoor de aanliggende woningen ongedeerd bleven. De woning zelf is volledig uitgebrand. De brand is ontstaan op de eerste verdieping en overgeslagen naar de twee andere verdiepingen.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. “We vermoeden dat de brand accidenteel is ontstaan, maar verder onderzoek zal dit nog moeten uitwijzen”, zet Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie.

Foto: BFM

Foto: BFM