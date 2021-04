Russen die Skripal vergiftigden in 2018 nu ook gelinkt aan explosie in Tsjechie

De twee mannen die er van verdacht worden Sergei Skripal te hebben vergiftigd in 2018, worden nu ook gelinkt aan de explosie in een wapenopslagplaats in Tsjechië. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.

De Tsjechische politie is op zoek naar Alexander Petrov en Ruslan Boshirov, twee officieren van de Russische militaire inlichtingendienst (GROe). De politie is er van overtuigd dat ze verantwoordelijk zijn voor de explosie in 2014 waarin twee mensen om het leven kwamen.

“Er is een redelijk vermoeden dat de Russische militaire inlichtingendienst betrokken was bij de ontploffing in een wapendepot in 2014”, zei premier Andrej Babis op een persconferentie zaterdagavond. Tsjechië zette als tegenreactie 18 Russische diplomaten het land uit.

Een Russisch parlementslid reageerde met ongeloof en zei dat de Tsjechische verdachtmakingen absurd zijn.

De politie verspreidde ondertussen de beelden van Alexander Petrov en Ruslan Boshirov. Zij werden in 2018 gelinkt aan de moordpoging op Sergei Skripal. Ze hadden Novitsjok, een sterk zenuwgif, op de klink van Skripal’s deur gesmeerd. Hij en zijn dochter werden ziek maar overleefden de aanslag.

Alexander Petrov en Ruslan Boshirov te zien in een metrostation van Salisbury Foto: AFP

