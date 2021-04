Frans bergdorpje komt in opstand tegen asielzoekers die al zeven maanden villa van overleden vrouw kraken

Als de overheid niets doet, dan moeten we wel op straat komen. Coronamaatregelen of niet. Dat moeten de inwoners van het Frans bergdorp Les Arcs-sur-Argens, in de Var, gedacht hebben. Een wijnboer ziet er immers met lede ogen aan hoe de villa van zijn moeder al zeven maanden gekraakt wordt door asielzoekers. Dat de overheid zomaar laat begaan, is het dorp nu beu.

De moeder van wijnboer Jean-Philippe Victor stierf een klein jaar geleden. Haar villa kwam daardoor leeg te staan. Victor wilde verkopen, maar kon er nog geen afscheid van nemen. Hij wilde het verlies van zijn moeder eerst wat verwerken.

Inbraak

Maar op een dag kreeg hij telefoon van een voormalige buurvrouw van zijn moeder: er was ingebroken in de villa. Ter plaatse stelde de wijnboer vast dat krakers de woning hadden ingenomen. Asielzoekers uit Bosnië, zo bleek. Hij belde de politie, agenten kwamen kijken, maar zij ondernamen niks.

Het werd het begin van een lange en dure juridische strijd die hem intussen al zo’n 8.000 euro heeft gekost. Maar er was licht aan het einde van de tunnel: een rechter had beslist dat de krakers moesten verdreven worden uit de woning.

Een oproep om deel te nemen aan het protest. Foto: Facebook

Maar in Frankrijk is er een wet die zegt dat mensen in de wintermaanden niet uit hun woning mogen worden gezet. Een beslissing om humanitaire redenen.

Jean-Philippe Victor kroop daarom radeloos in de pen en begon brieven te schrijven, naar de burgemeester maar ook naar president Macron. Maar ofwel konden zij niet helpen, ofwel kwam er gewoon geen antwoord.

Protest in het dorp

Voor de wijnboer is nu de maat vol. Hij lanceerde vorige week een oproep aan alle inwoners van het dorp om mee te stappen in een protestmars. Met affiches en spandoeken nodigde hij iedereen uit. Want wat hem overkomen is, zo zegt hij in een lokale krant, kan morgen eender wie overkomen.

De villa wordt al zeven maanden bezet Foto: Facebook

En of er veel respons kwam op zijn oproep. Veel meer dan hij ooit had durven te dromen. Met honderden waren ze, met mondmaskers maar zonder social distancing. Het waren allemaal inwoners die de wijnboer wilden steunen, maar die vooral antwoorden eisten van de overheid.

Weigeren weg te gaan

Inmiddels ontdekte Victor dat de asielzoekers een deel van de meubelen van zijn moeder buiten in de tuin hebben gezet, in weer en wind. En dat er ook binnen veel schade is.

Volgens burgemeester Nathalie Gonzales bood het gemeentebestuur de krakers, een tiental asielzoekers uit Bosnië, al een andere woonst aan. Maar ze weigeren.

Pas vanaf 31 mei, dan loopt de ‘winterstop’ voor af, kan de burgemeester de politie opdracht geven om de woning te ontruimen. Maar de politie vreest dat de inwoners van het dorp zo lang niet gaan wachten om actie te ondernemen. Zeker nu extreemrechtse politici zich met de zaak gemoeid. “Ze proberen hier vooral politieke munt uit te slaan”, zegt burgemeester Gonzales.

Jean-Philippe Victor, die goed gekend is in de streek, voelt zich in de steek gelaten door de overheid. Maar hij moet wel nog elke maand water en elektriciteit betalen. Want ook al “om humanitaire reden” kan hij die nu niet laten afsluiten.