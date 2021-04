Kopzorgen om Kevin De Bruyne na vervanging halve finale FA Cup: “Het ziet er niet goed uit”

Hoe erg is het gesteld met Kevin De Bruyne? De middenvelder van Manchester City én de Rode Duivels moest gisteren in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea vroegtijdig het veld verlaten met een blessure. “Het ziet er niet goed uit”, meldde trainer Pep Guardiola achteraf. “Op zondag zullen we een scan nemen.”

En dat is vooral slecht nieuws voor Manchester City dat stilaan in de cruciale fase van het seizoen is aanbeland: halve finale Champions League én de eindfase van de Premier League staan in het verschiet. Gelukkig heeft het team in de strijd om het kampioenschap al een riante bonus opgebouwd en kan het zich al iets permitteren.

Wat er gebeurde? In een duel met Kanté bleef De Bruyne plots op het veld zitten. De voet bleef schijnbaar even in het gras steken, De Bruyne besloot zelf dat een vervanging de beste optie was.

Niet enkel City maar ook de Rode Duivels en in het bijzonder coach Roberto Martinez zullen zich zorgen maken. Scans moeten duidelijk maken hoe het met de Oost-Vlaming gesteld is. “Het ziet er niet goed uit”, dacht zijn coach Pep Guardiola. “Ik weet niet hoe ernstig het is, maar Kevin heeft pijn. Zondag nemen we een eerste scan.”