Treinbegeleider krijgt rake klappen na discussie over mondmasker

Brussel - Een treinbegeleider is zaterdag het slachtoffer geworden van fysiek geweld in het station Brussel-Noord. De man had even voordien op de trein een opmerking gegeven aan een jongeman die geen mondmasker droeg. De begeleider gaat een klacht indienen bij de politie.

De beelden van de vechtpartij doken na afloop op via sociale media. Daarop is te zien hoe een treinbegeleider op het station van Brussel-Noord enkele rake klappen krijgt van minstens twee jonge kerels. De begeleider laat zich niet doen en deelt zelf ook een trap uit om zich te verweren.

Uiteindelijk druipen de vechtersbaasjes af met het verwijt dat ze hun ramadan hebben verbroken door de treinbegeleider. Vermoedelijk doelen ze daarmee op het vechten dat in principe niet is toegestaan tijdens de vastenperiode.

Aanleiding voor het tumult blijkt een opmerking te zijn eerder op de trein omdat de jongeman zijn mondmasker niet droeg. “De treinreiziger weigerde zijn mondmasker te dragen”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Daarop is onze treinbegeleider het slachtoffer geworden van fysieke agressie. Dergelijke vorm van agressie is onaanvaardbaar ten aanzien van ons personeel dat de treinreiziger enkel wees op het respecteren van een wettelijke maatregel die werd ingevoerd voor de veiligheid van eenieder. De treinbegeleider dient klacht in bij de politie en wij zullen hem daarbij de volle steun verlenen.”