Queen Elizabeth zit alleen bij afscheid Philip, Britse kranten steken haar een hart onder de riem: “Je bent niet alleen”

Het is een ontroerend beeld: de Britse koningin Elizabeth die tijdens de begrafenis van haar echtgenoot alleen moet zitten door de coronamaatregelen. Op de ochtend na de uitvaart steken de Britse kranten hun koningin een hart onder de riem.

Ook voor het Britse koningshuis gelden de coronamaatregelen. De begrafenis van prins Philip gebeurde daarom in beperkte kring. Slechts dertig rouwenden mochten tijdens de dienst aanwezig zijn. En in de St. George-kapel werd ook afstand gehouden. Dat maakte dat de koningin helemaal alleen zat bij het afscheid van haar echtgenoot. De rijen voor en achter haar waren leeg. Tussen haar en prins Andrew waren twee lege plaatsen opengelaten.

Aanwezigen mochten wel naast hun partner zitten. Prins Charles zat naast zijn echtgenote Camilla, prins William naast zijn vrouw Kate Middleton.

Omdat de koningin alleen zat, gekleed in het zwart en met een mondmasker op, kwam ze bij veel mensen eenzaam en somber over. “De Queen alleen zien zitten, met haar hoofd gebogen, is hartverscheurend”, tweette de Britse journalist Dan Whitehead.

Ook de Britse kranten pakken uit met dat moment. You’re not alone, ma’am, kopt de Sunday Express. The Sunday Mirror heeft het over ‘the loneliest goodbye’, het eenzaamste afscheid.

De Daily Star merkt op dat de koningin ‘voor het eerst sinds 73 jaar écht alleen is’ en kopt met ‘Bless her’. Ook de Mail on Sunday en de Sunday Mirror beschrijven hoe de koningin meer dan ooit de steun van haar naasten nodig zal hebben in wat het moeilijkste moment van haar leven moet zijn.

Foto: REUTERS

“Ze stond alleen, de eenzame koningin, een gemaskerde gestalte helemaal in het zwart, met gebogen hoofd onder haar hoed. Op deze heerlijk zonnige maar bovenal plechtige zaterdagmiddag was ze niet alleen de vorstin in haar kasteel die over de hele wereld op televisie werd bekeken, maar vooral een vrouw die afscheid nam van haar geliefde”, schrijft The Times.

Dat prinsen William en Harry ‘zich gedroegen als broers’, zoals The Sun on Sunday schrijft, was een lichtpuntje. Dat geeft “hoop op een verzoening”, wat ook de koningin goed moet doen.

Ook Amerikaanse kranten hebben oog voor de eenzame ‘Queen’. The Washington Post kopt ‘Foto van koningin Elizabeth II, alleen zittend tijdens Philips begrafenis, breekt wereldwijd harten’.