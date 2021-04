Medisch personeel protesteert tegen ‘testevenement’ in Breda, 100.000 mensen tekenen petitie

Er is meer en meer protest tegen het geplande testevenement dat volgende week zou moeten plaatsvinden. 10.000 mensen zouden aanwezig kunnen zijn in Breda maar daar is het medisch personeel van het plaatselijke Amphia Ziekenhuis en de Bredase horeca die gesloten moet blijven niet mee opgezet. Zij startten een petitie, en die wordt massaal ondertekend.

Bonkende muziek, zwetende lijven op elkaar gepakt, het zal straks mogelijk zijn op het Chasséveld in Breda. ‘538 Oranjedag’ is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten in Nederland. Het feest vindt plaats op 24 april voor 10.000 mensen. De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticketje te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

In Breda zelf zijn heel wat mensen niet opgezet met het experiment. Onder andere het Amphia Ziekenhuis maar ook de Bredase horeca is furieus over het initiatief. Het is uiteindelijk Amphia-dokter Rogier Crolla die zaterdag een petitie startte tegen het evenement. “Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door COVID overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, schrijven ze. Ze verzoeken de verantwoordelijken “dit ondoordacht pseudo-experiment te cancellen”.

Op zondag staat de teller al op 120.000 handtekeningen. Pittig want de site lag zelfs een tijd uit wegens overbelasting. Maandag zal er een extra gemeenteraad volgen in Breda. Volgens lokale media komt burgemeester Paul Depla hier in nauwe schoentjes terecht. Het afschaffen zou namelijk eveneens voor veel teleurstelling en woede kunnen zorgen.

