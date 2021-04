Even het lentegevoel: droge zonnige zondagnamiddag

Zondagnamiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. In het oosten van het land ontwikkelt er zich meer bewolking en kan er in de late namiddag, voornamelijk in het uiterste oosten, een bui vallen. De maxima schommelen van 9 à 10 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot lokaal 15 graden in het centrum. De wind is in het binnenland zwak tot soms matig en aan zee matig uit noord tot noordwest. Vooral aan zee versterkt de wind het koudegevoel. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht blijft het in de oostelijke landshelft wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. In het westen blijft het droog met brede opklaringen. Op meerdere plaatsen komt het tot vorming van mist. De minima liggen tussen 2 en 5 graden. De wind is zwak uit noord tot noordwest of uit veranderlijke richtingen. Aan zee blijft de wind matig uit noordelijke richtingen.

Maandag begint de dag op de meeste plaatsen droog met op meerdere plaatsen nevel, mist of laaghangende bewolking. In het oosten is er ‘s ochtends al meer bewolking met kans op een bui. In de loop van de dag wordt het in het binnenland bewolkt en vallen er lokale buien die vrij intens kunnen zijn. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Aan zee blijft het waarschijnlijk droog met meer zon en in de namiddag mogelijk nevel. De maxima variëren van 10 graden aan zee en op de Ardense Hoogten tot 14 à 15 graden in het centrum. De wind wordt matig in het westen uit noordelijke richtingen. In het centrum en het oosten blijft hij zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is er aanvankelijk nog een lokale bui mogelijk. Later in de nacht wordt het droog met brede opklaringen maar vorming van mist. Het koelt af tussen -4 en +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +5 graden elders in het land. De wind wordt overal zwak en veranderlijk.

Dinsdag is het eerst grijs met lage wolken en mistbanken. Daarna wisselen opklaringen en wolken elkaar af met enkele plaatselijke buien, eventueel hier en daar met een donderslag. Aan zee blijft het overwegend droog. De maxima schommelen van 11 of 12 graden aan de kust en op de Ardense hoogten tot 16 graden in de Kempen. De wind is zwak en veranderlijk, aan zee wordt hij stilaan matig uit noord.

Wolken

Woensdagochtend is er kans op enkele mistbanken. Overdag verwachten we opnieuw enkele buien, vooral dan over het oostelijk deel van het land. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. ‘s Ochtends is de wind zwak tot matig uit noord tot noordwest, later wordt hij matig en aan de kust vrij krachtig uit noordelijke richtingen.

Donderdag blijft het droog met echter vrij veel wolken. Met maxima van 4 tot 10 graden is het opnieuw veel te fris voor de tijd van het jaar. Bovendien waait er een matige en vrij onaangename noordenwind.

Vrijdagochtend is er kans op mist in de Ardense valleien. Overdag blijft het droog met zon en wolken. Het is aanhoudend fris met in het centrum maxima rond 11 graden. De noorden- tot noordoostenwind waait zwak tot matig.

Ook tijdens het weekend krijgen we droog weer met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen in de meeste streken nog steeds rond een bescheiden 11 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig.