Aanslag op Wit-Russische leider Loekasjenko verijdeld

Volgens de Russische geheime dienst FSB is een aanslag op president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland voorkomen. Samen met de autoriteiten in het naburige Wit-Rusland zijn in Moskou twee mannen gearresteerd onder wie één Amerikaanse staatsburger, zo maakte de FSB zaterdagavond in Moskou bekend.

Loekasjenko zelf laat zondag weten dat een staatsgreep en een moordpoging tegen hem en zijn familie verijdeld werden. Dat alles zou, volgens Loekasjenko, door de Verenigde Staten voorbereid zijn.

Het hoofd van de Wit-Russische geheime dienst KGB, Ivan Tertel, zei in een video dat een gewapende opstand was voorbereid met als doel de leiding van het land omver te werpen. De president, zijn familie en hoge functionarissen hadden moeten worden vermoord. Bovendien dienden belangrijke gebouwen in de voormalige Sovjetrepubliek te worden bezet.

Volgens Loekasjenko werden in Moskou twee Wit-Russen opgepakt door de FSB: de politicoloog Aleksandr Fedoeta en de advocaat Joeri Zenkovitsj - die laatste heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. “Ze hebben ons getoond hoe ze alles gepland hebben, en vervolgens hebben ze onthuld dat het het werk was van buitenlandse inlichtingediensten, hoogstwaarschijnlijk de CIA en de FBI”, zegt Loekasjenko in een door het presidentschap verspreide video.

Noch Rusland, noch de Verenigde Staten hebben al gereageerd op de uitspraken van de Wit-Russische dictator.

Loekasjenko heeft herhaaldelijk de oppositie ervan beschuldigd een gewelddadige staatsgreep te plannen. Tijdens de massale protesten tegen hem zei hij eerder dat een revolutie zoals die in buurland Oekraïne was voorkomen.

Na de presidentsverkiezingen van 9 augustus vorig jaar, die algemeen als frauduleus worden beschouwd, hebben honderdduizenden mensen regelmatig opgeroepen tot het aftreden van Loekasjenko en nieuwe verkiezingen. Hij werd uitgeroepen tot verkiezingswinnaar met 80,1 procent van de stemmen. De EU erkent Loekasjenko niet als president en heeft sancties opgelegd aan het bewind in Minsk dat nog steeds kan rekenen op de steun van Rusland.