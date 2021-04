“Onder twee voorwaarden”: Frank Vandenbroucke benadrukt nog eens dat heropening van terrassen nog niet zeker is

Vanaf morgen, maandag, gaan een aantal versoepelingen in. Pas later, op 8 mei, gaan de horecaterrassen weer open. Maar enkel onder twee belangrijke voorwaarden, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog eens herhaald op de Franstalige tv-zenders.

Premier De Croo benadrukte het al op de persconferentie na het Overlegcomité. Toch is het blijkbaar nog niet bij iedereen goed doorgedrongen. De terrassen van de horeca kunnen op 8 mei weer open, máár dan moeten wel aan twee voorwaarden worden voldaan, anders komt er niets van in huis.

Zo moeten zeven op de tien 65-plussers zijn ingeënt en beschermd, en moet de situatie in ziekenhuizen merkelijk verbeterd zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vendenbroucke zondagochtend op de Franstalige tv-zenders bevestigd.

Over de vaccinatie maakt de minister zich niet al te veel zorgen. Komende twee weken, zo is pas vernomen, zal ons land 1,2 miljoen doses vaccins krijgen.

Een verbetering van de situatie in ziekenhuizen “op een duurzame manier” is een ander paar mouwen. De minister van Volksgezondheid gaf aan dat er momenteel nog maar 92 intensive care-bedden over het hele land beschikbaar zijn. Dat is minder dan één bed per ziekenhuis. Dat is niet goed.“Ik ga niet alleen op de cijfers spelen. Het is een afweging die gemaakt moet worden op basis van verschillende parameters”, klonk het.

Zeker is wel dat de toestand in de ziekenhuizen, zowel het aantal nieuwe patiënten als het aantal patiënten op de intensieve afdelingen, moet verbeteren. Anders dreigt voor de horeca een nieuwe zware ontgoocheling.