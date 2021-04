Bayern-bestuur misnoegd na uitspraken coach Flick af: “Zetten onze gesprekken volgende week verder”

Bayern München heeft zondagnamiddag in een persbericht misnoegd gereageerd op de uitspraken van haar coach Hansi Flick zaterdag na de 2-3 competitiezege bij Wolfsburg. Flick verklaarde dat hij het Bayern-bestuur eerder deze week ervan op de hoogte had gebracht dat hij op het einde van het seizoen de club wil verlaten.

“Bayern keurt de eenzijdige communicatie van Hansi Flick uitdrukkelijk af”, klinkt het. “We hadden afgesproken de focus te leggen op de komende wedstrijden, tegen Leverkusen (20 april) en Mainz (24 april), om zo de concentratie binnen de club niet te verstoren. Na die wedstrijden zullen we onze gesprekken verder zetten.”

Het is algemeen geweten dat de coach een moeilijke relatie heeft met clubbestuurder en ex-speler Hasan Salihamidzic. Ook de vacante positie van Duits bondscoach na het komende EK is een mogelijke reden voor het vertrek van Flick. Joachim Löw gaf eerder al aan dat het Europees kampioenschap zijn laatste toernooi wordt met de Mannschaft. “Bondscoach worden, dat zou elke coach overwegen. Maar ik wil benadrukken dat mijn toekomst nog open ligt. De laatste weken is er veel gebeurd en ik wil dat eerst kunnen verteren”, zei Flick zaterdag.

Flick, die bij Bayern nog tot medio 2023 onder contract ligt, was in het verleden aan de slag als assistent van Löw en won sinds hij overnam bij Bayern in november 2019 zes prijzen met de Rekordmeister, met de eindzege in de Champions League vorig seizoen als absolute bekroning. In de finale haalden ze het toen met 1-0 van Paris Saint-Germain. Intussen nam PSG dit seizoen wel al revanche door Bayern te kloppen in de kwartfinale op het kampioenenbal, waardoor er voor de Beierse grootmacht enkel nog de landstitel te winnen is. Met een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger RB Leipzig is die wel binnen handbereik.