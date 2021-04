Achtervolging tegen meer dan 200 per uur eindigt met crash, politie vindt 16 kilogram cannabis in wagen

Deerlijk / Nazareth -

Bewoners van de Vichtestraat in Deerlijk werden zaterdagavond opgeschrikt toen een Mercedes tegen een bestelwagen crashte. De Nederlandse bestuurder was kilometers lang achtervolgd door de politie, met snelheden van ruim 200 kilometer per uur op de E17. Hij probeerde nog te voet te vluchten, maar werd even later gevat. In de wagen bleek 16 kilogram cannabis te zitten.