Tafelberg in Kaapstad staat in brand

Een grote brand in de toeristische hoofdstad van Zuid-Afrika, Kaapstad, heeft grote delen van de beroemde Tafelberg getroffen. De hellingen van de wijk Newlands staan zondag in lichterlaaie. Een deel van het populaire Rhodes Memorial Restaurant is door de vlammen gegrepen, en de brand verspreidt zich verder in de richting van de universiteit

De autoriteiten riepen bewoners en bezoekers op de populaire omgeving te evacueren. De Tafelberg is hét symbool van Kaapstad, en is een beschermd natuurgebied. Buiten het regenseizoen komt het in Zuid-Afrika wel vaker tot zware branden.

De brand brak zondagochtend uit, maar het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Er is geen sprake van gewonden.

De brandweer is er plaatse maar het vuur is nog niet onder controle.