Zelfs op het veld ontsnapt Messi niet aan het poseren: ploegmaats willen één voor één met hem en nieuwe trofee op de foto

FC Barcelona heeft zaterdagavond in het Zuid-Spaanse Sevilla op overtuigende wijze voor de 31e keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey gewonnen. In de finale haalden de Catalanen het met 0-4 van Athletic Bilbao. Achteraf ontsnapte Messi niet aan de jacht voor een foto met hem, de trofee en… zijn ploegmaats.

Alle doelpunten in Sevilla vielen na de rust. Op het uur opende Antoine Griezmann de score, nauwelijks drie minuten later zorgde Frenkie de Jong al voor een dubbele voorsprong. De laatste twee treffers nam Lionel Messi (68. en 72.) voor zijn rekening.

Achteraf was het een iconisch beeld: één voor één wilden zijn ploegmaats met Messi en de nieuwe trofee op de foto. De Argentijn werkte de fotosessie met de glimlach af:

Barça nam zo revanche voor de verloren Spaanse Supercup van begin dit jaar. Toen werd het 3-2 voor Athletic na verlengingen. Beide teams stonden nu al vier keer tegenover elkaar dit seizoen: beide competitiewedstrijden wonnen de Catalanen, die dankzij de eerste prijs in twee jaar weer wat zuurstof krijgen. In La Liga werd de Clasico vorig weekend uit bij Real Madrid immers verloren, waardoor Barcelona in de stand naar de derde plaats zakte, met twee punten minder dan leider Atlético en eentje minder dan de Koninklijke. In de Champions League werden ze eerder dit seizoen al kansloos uitgeschakeld door PSG.