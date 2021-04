Arsenal sleept in 97ste minuut (!) gelijkspel uit de brand

Arsenal en Fulham hebben elkaar zondagmiddag op de 32e speeldag in de Premier League in een Londens onderonsje in evenwicht gehouden: het werd 1-1. Fulham leek lange tijd op een gouden zege af te stevenen na een penaltydoelpunt van Josh Maja (59.), maar invaller Edward Nketiah (97.) hing de bordjes in extremis nog gelijk.

Fulham laat door het puntverlies na om een van zijn laatste strohalmen in de strijd om het behoud te grijpen. The Cottagers tellen na 33 speeldagen 27 punten. Dat zijn er drie meer dan eerste achtervolger West Brom (24) en zes minder dan Burnley (33), de eerste ploeg in veilige haven. Zowel West Brom als Burnley heeft voorlopig twee matchen minder gespeeld. Burnley komt zondagavond nog in actie op bezoek bij Manchester United.

Dennis Odoi, bezig aan zijn vijfde seizoen bij Fulham, bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. Het is al geleden van 24 januari dat de gewezen speler van onder meer Anderlecht en Lokeren nog eens minuten maakte voor de Londenaars.