Adnan Januzaj doet met Real Sociedad slechte zaak in strijd om Europees voetbal

Real Sociedad heeft zondagmiddag op de 33e speeldag in La Liga een kostbare thuisnederlaag geleden tegen Sevilla met het oog op Europees voetbal. Fernandez (5.) zette de thuisploeg al snel op rozen, maar treffers van Fernando (22.) en En Nesyri (24.) deden de wedstrijd met 1-2 in het voordeel van de Andalusiërs uitdraaien.

Adnan Januzaj kwam een kwartier voor tijd Oyarzabal aflossen. De Belg slaagde er evenwel niet in om de partij te doen kantelen voor de Spaanse bekerwinnaar van 2020. De finale van die bekercompetitie werd pas vorig weekend uitgevochten omwille van de coronacrisis. Sociedad staat 5e geposteerd met 47 punten uit 31 wedstrijden en kan zondagavond zowel Betis als Villarreal over zich zien wippen.

Dankzij de overwinning verstevigt Sevilla zijn plaats in de top 4 met 64 punten en blijft het zelfs meedingen naar de titel. Madrileense rivalen Atlético (67 ptn) en Real (66 ptn) komen later op zondag nog in actie. Atlético ontvangt Eibar, Real gaat op bezoek bij Getafe, die andere ploeg uit Madrid. Barcelona (65 ptn) won zaterdagavond de finale van de Copa del Rey tegen Bilbao met 0-4 en haalt de wedstrijd van deze speeldag later in. Bilbao leed zo twee nederlagen in evenveel bekerfinales in een week tijd.