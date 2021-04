Fel begeerde Playstations online geveild voor 20.000 euro. Maar koper blijkt niet echt...

Gent - Een online veiling van 12 toestellen van de nieuwe maar al maanden uitverkochte spelconsole Playstation 5 is dit weekend helemaal uit de hand gelopen. Toen bleek dat de prijs door onbekenden razend snel werd opgedreven naar astronomische bedragen legde organisator Vakantieveilingen uit Gent de veiling stop.

Fans van Playstation hadden er reikhalzend naar uitgekeken. De online veiling van 12 exemplaren van de nieuwste versie van spelconsole Playstation 5 door Vakantieveilingen, een Nederlands bedrijf van Endemol met Belgische hoofdzetel in Gent, was een echt buitenkansje. Het nieuwe model is immers al sinds november uitverkocht en zal wellicht niet meer in de winkels liggen voor het einde van dit jaar.

“De biedingen beginnen altijd op 1 euro”, zegt woordvoerder Inge Van Eycken van Vakantieveilingen. “Maar al snel bleek dat de biedingen elkaar in een razend tempo opvolgden en bedragen tot 20.000 euro bereikten. Dat is natuurlijk ongeloofwaardig voor een toestel dat normaal om en bij de 500 euro kost.”

Stoorzenders

“De frauduleuze bieders die het voor de anderen verpestten werden geblokkeerd”, aldus Vakantieveilingen “maar de bedragen bleven de hoogte ingaan en het was onbegonnen werk om elk profiel individueel te onderzoeken.”

“Wellicht hebben de stoorzenders gewerkt met een computersysteem dat automatisch biedt”, zegt Van Eycken.”

Uiteindelijk besliste het veilingplatform om de biedingen stil te leggen. “Drie consoles zijn verkocht, voor de 9 andere bekijken we hoe we die toch op een normale manier kunnen veilen.”