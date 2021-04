MR botst frontaal met minister Vandenbroucke: “De terrassen gaan open op 8 mei. Dat garanderen wij”

Tijdens het weekend is het altijd uitkijken naar hoezeer MR haar standpunt over de Covidmaatregelen in de verf wil zetten. Niet premier Alexander De Croo (Open VLD) was deze keer de gebeten hond, wel vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Kamerfractieleider Denis Ducarme opende zaterdag in La Libre de aanval. Hij had het bijzonder moeilijk “met het smalende toontje waarop Vandenbroucke na het Overlegcomité komt zeggen dat zelfs de versoepelingen voor de horeca en voor de contactberoepen geen verworvenheden zijn”.

Ducarme zegt “dat Volksgezondheid niet de enige verantwoordelijkheid is van de regering. Vandenbroucke moet goed beseffen dat hij geen premier is”. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sloot zich daar gisteren, in de marge van een congres over e-sports bij aan. “De minister van Volksgezondheid moet stoppen met het vertrouwen en het moreel van de Belgen te ondermijnen. De terrassen zullen opengaan op 8 mei. Dat garanderen wij.”