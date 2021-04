Ongeziene diefstal in ons land: 50 koeien gestolen uit wei

Een vijftigtal koeien zijn vrijdagnacht gestolen uit hun weide in Laiche, in de provincie Luxemburg. De opmerkelijke diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen vrijdagavond 21.30 uur en zaterdag 16.30 uur. Kort voordien had de landbouwer zijn koeien nog in de weide gezien. Buurtbewoners zeggen dat ze vrijdagnacht rond vier uur lichten hebben zien branden, maar niemand heeft de dieven op heterdaad kunnen betrappen. Het parket is een onderzoek gestart, maar gevreesd wordt dat de 46 dieren al naar het buitenland zijn gevoerd.

Volgens de Boerenbond is deze diefstal ongezien in ons land. Het is weleens gebeurd dat één of twee dieren van een weide worden gestolen, maar nog nooit zoveel. “Je hebt ook al verschillende mensen en meerdere vrachtwagens nodig om zoveel dieren over te laden”, zegt Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond. “De koeien zijn natuurlijk wel geoormerkt. Als ze worden geslacht in het buitenland zullen die oormerken opduiken. Maar wellicht zal het slachten illegaal gebeuren.” De koeien zijn van het ras Salers en hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 1.500 euro, afhankelijk hoe slachtrijp het dier is. “Voor die landbouwer betekent dit sowieso een enorm verlies.”