Oprichting van Europese Super League zorgt voor nervositeit: UEFA dreigt met uitsluiting voor clubs die deelnemen

De Europese Voetbalconfederatie UEFA zal clubs die op eigen initiatief deelnemen aan de Super League uitsluiten, zo maakte de UEFA zondag bekend in een persmededeling. Daardoor zouden de clubs in kwestie niet meer kunnen deelnemen aan Europees voetbal en de nationale competities. Hun spelers zouden mogelijk ook niet meer voor hun nationale teams mogen uitkomen.

De mededeling komt er omdat daags voordat de Europese Voetbalconfederatie UEFA zijn plannen uit de doeken doet omtrent de veelbesproken hervorming van de Champions League, er nieuwe berichten omtrent een mogelijke oprichting van een Europese Super League zijn opgedoken. Daarin zouden twintig teams uit Engeland, Italië en Spanje in een gesloten competitie starten, vanaf het seizoen 2022-2023, zo bevestigden bronnen zondag aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

Volgens The Times on Sunday tonen Premier League-clubs Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham en Chelsea interesse, The New York Times voegt daar ook nog Juventus, Inter, AC Milan, FC Barcelona, Real en Atlético Madrid aan toe. PSG en Bayern München zouden niet bereid zijn om in een gesloten competitie te starten. Vijftien of zestien van de in totaal twintig clubs zouden elk seizoen verzekerd zijn van startrecht in de Super League, voor de overige vier of vijf plaatsen zouden er kwalificaties gehouden worden.

Nieuw format van de Champions League

Die berichtgeving zet nog wat meer druk op de ketel bij de UEFA, die maandag het nieuwe format van de Champions League vanaf het seizoen 2024-2025 officieel zal bekendmaken. Het gaat om de meest ingrijpende hervorming in twintig jaar. UEFA kwam dan ook met een gezamenlijke mededeling van de Engelse Voetbalfederatie FA en de Premier League, de Spaanse federatie RFEF en La Liga, en de Italiaanse bond FIGC en de Lega Serie A.

“Wij zullen onze krachten verenigen om dit cynische project te stoppen, waarin alleen het eigenbelang van de clubs telt, in een tijd waarin de samenleving vooral nood heeft aan solidariteit. Op juridisch en sportief vlak zullen we dan ook alle mogelijke maatregelen aanwenden om dit te vermijden”, klinkt het in de mededeling. “We willen de Duitse en Franse clubs dan ook bedanken, omdat zij niet in het project willen stappen. We roepen dan ook iedereen op om ons te steunen in onze strijd.”