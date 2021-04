Vier doden bij ongeval met vliegtuigje in noorden van Frankrijk

In het noorden van Frankrijk zijn bij een ongeval met een klein vliegtuigje vier mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Franse brandweer.

Het ongeval vond plaats in Saint-Pathus, op ongeveer 20 kilometer van de luchthaven van Roissy, ten noorden van Parijs. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. De ordediensten vonden het wrak van het vliegtuigje in een veld. De vier inzittenden waren overleden. Over hun identiteit is nog niets bekend.

Het toestel, van Franse makelij, was opgestegen in Beauvais, een gemeente in het Franse departement Oise.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar het ongeval.