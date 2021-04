Het gaat van kwaad naar erger met Juventus: pijnlijke nederlaag in rechtstreeks duel om derde plaats

Het gaat van kwaad naar erger met Juventus. Het verloor zondag op het veld van Atalanta op de 31e speeldag van de Serie A. Ruslan Malinovskiy (87.), ex-speler van Racing Genk, tekende in de slotminuten voor de enige treffer van de wedstrijd.

Juventus glijdt zo verder af naar plaats 4 met 62 punten uit 31 wedstrijden, Atalanta bezet nu de 3e positie met 64 punten. Het is intussen wel duidelijk dat de Oude Dame voor het eerst in tien jaar naast de landstitel zal grijpen.

AC Milan won eerder op zondag al met 2-1 van Genoa en staat met 66 punten als 2e gerangschikt. Alexis Saelemaekers werd even voorbij het uur naar de kant gehaald.

Tegelijkertijd met Atalanta-Juventus stonden er nog twee matchen op het programma, die allebei veel doelpunten opleverden. Bologna won ruim met 4-1 van Spezia, terwijl Lazio en Benevento het spektakel verzorgden, met een 5-3 resultaat in het voordeel van de Romeinen. Later op zondag kijkt het Napoli van Dries Mertens, nummer 5 in de Serie A, het Inter van Romelu Lukaku, de autoritaire koploper, in de ogen.