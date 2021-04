Gedropt door hun ouders en geen schrik voor boetes: Knokke is ‘nouveaux riches’-jongeren meer dan beu

Knokke-Heist -

De ‘nouveaux riches’, zo worden ze genoemd bij de politie in Knokke. Honderden feestvierders tussen 13 en 19 jaar die tijdens de paasvakantie door hun ouders aan hun tweede verblijf worden afgezet en het ’s avonds met veel drank veel te bont maken. Korpschef Steve Desmet is misnoegd over het gebrek aan ouderlijke verantwoordelijkheid, zeker in coronatijden. “Zij gaan ervan uit dat politieagenten babysitters zijn.”