Is het exclusieve Westvleteren gewoon verkrijgbaar in de supermarkt onder andere naam?

Vleteren / Westvleteren / Poperinge / Watou -

Is het bier St.Bernardus nu hetzelfde als de wereldberoemde trappist van Westvleteren of niet? Over die hardnekkige mythe kon de brouwer uit Watou eindelijk duidelijkheid scheppen. Maar in een nieuw boek over 75 jaar St.Bernardus houden ze het mysterie liever levend. Wat op commercieel vlak natuurlijk slim gezien is.