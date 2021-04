ANALYSE. “Anderlecht kan in Champions’ play-offs vrijuit voetballen”

OEF. De Brusselse zucht was overal te horen. Anderlecht zit in de Champions’ play-offs. Dat is niet alleen belangrijk voor het imago en de financiën, maar in die Play-off 1 kan paars-wit ook bevrijder voetballen en - wie weet - nog verrassen. Via de top vier maken ze een ferme kans op Europees voetbal en ze bewezen al dat ze zich kunnen meten met de groten. Voetbal het jonge RSCA straks echt zonder stress?