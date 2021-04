Young Boys kroont zich voor vierde opeenvolgende keer tot Zwitsers landskampioen

Met een 3-0 thuiszege tegen Lugano is Young Boys Bern zondag voor de vierde keer op rij en de vijftiende keer in totaal landskampioen van Zwitserland geworden. Kameroens international Jean-Pierre Nsame was de gevierde man met een hattrick, waaronder een penalty.

Er zijn nog zeven speeldagen te gaan, maar met 66 behaalde punten kan geen enkele ploeg hen nog bijbenen. Servette Genève stond voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Bazel op de 2e plaats in de rangschikking, maar door een 0-5 oplawaai in een rechtstreekse confrontatie wipt Bazel over Servette. Beide ploegen tellen respectievelijk 42 en 41 punten.

FC Bazel speelde tussen 2010 en 2017 nog acht keer na elkaar kampioen, maar nadien nam Young Boys het commando over. Ze domineerden heel het seizoen lang en verloren tot nog toe maar één match, in eigen huis van Servette (1-2).