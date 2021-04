ANALYSE. “Het seizoen is niet gered, maar met een efficiënt AA Gent weet je nooit”

AA Gent liet zondagavond tegen Zulte Waregem zien dat het tot veel in staat is… als het zijn kansen afmaakt. Met dank aan een ongelofelijke eindsprint hebben de Buffalo’s zich weten te plaatsen voor de Europe play-off. Of hoe Gent in een van zijn slechtste seizoenen van de laatste jaren toch nog steeds kans maakt op een Europees ticket.