Hoe de ontvoering van Mia (8) werd voorbereid als een militaire operatie, maar werd uitgevoerd als amateurs

De ontvoering van Mia Montemaggi, het 8-jarige meisje dat bij haar oma in het Franse Les Poulières werd ontvoerd, is goed afgelopen. Het meisje is gezond en wel, alle verdachten zijn gearresteerd. Volgens officier van Justitie van Nancy werd de kidnapping voorbereid als een militaire operatie met de codenaam Lima. De uitvoering was minder professioneel.