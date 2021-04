Na de halvering van de punten: met deze aantallen gaan de acht deelnemende ploegen van start in de play-offs

Nu de Champions’ play-offs en Europe play-offs - de opvolgers van Play-off 1 en Play-off 2 - voor de deur staan, moet er net zoals vroeger weer rekening gehouden worden met de halvering van de punten. De ploegen die aan beide play-offs deelnemen, zien hun puntentotalen van de reguliere competitie in tweeën gedeeld worden en zullen met dat nieuwe totaal beginnen aan de play-offs.

In de Champions’ play-offs zit de halvering simpel in elkaar. Alle deelnemende ploegen eindigden immers met een even aantal punten. De vier teams zullen met de volgende puntentotalen beginnen aan de play-offs:

1. Club Brugge 38 punten

2. Antwerp 30

3. Anderlecht 29

4. Racing Genk 28

In de Europe play-offs zit de halvering van de punten iets anders in elkaar omdat KV Oostende en AA Gent met een oneven aantal punten de competitie beëindigden. Zij krijgen bij de halvering een half puntje cadeau*. Dat is enkel van belang bij een gelijke stand aan het einde van de play-offs: in dat geval wordt dit halve punt weer afgetrokken en zijn Oostende en AA Gent dus in het nadeel als er sprake is van een gelijke stand met Standard en/of KV Mechelen.

De vier teams uit de Europe play-offs zullen met de volgende totalen beginnen:

1. KV Oostende 27 punten*

2. Standard 25

3. AA Gent 25*

4. KV Mechelen 24