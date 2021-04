Na jaren flirten met degradatie verdwijnt Moeskroen nu ook echt uit de Jupiler Pro League. Al kan door de licentieperikelen ook 1B nog te hoog gegrepen zijn voor de Waalse club. Een heel seizoen lang had Moeskroen zowel op als naast het veld problemen. Waar liep het fout precies fout?

Te weinig geld omdat er hommeles is met Lille, problemen omdat de club in handen is van Pino Zahavi, de zoveelste club die beroep aantekent tegen de licentie van Moeskroen, een telefoontap die uiteindelijk ...