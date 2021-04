Zoveel kapotte toestellen heeft gezin gemiddeld in huis

Heeft u ook een kapotte friteuse of een boormachine die niet meer werkt in uw garage of kelder staan? Dan bent u niet alleen. In de Belgische huishoudens liggen 9 miljoen kapotte elektrische of elektronische toestellen stof te vergaren, zegt Recupel.

Uit de metingen van Recupel, dat elektrische toestellen een tweede leven probeert te geven, blijkt dat alle Belgische gezinnen samen 51 miljoen ongebruikte elektrische toestellen hebben liggen, waarvan er 9 miljoen niet meer gebruikt worden omdat ze kapot zijn. Gemiddeld heeft elk Belgisch gezin 2 kapotte elektrische toestellen.

De 9 miljoen kapotte toestellen vullen volgens Recupel de zitplaatsen van 300 voetbalstadions. Omdat er voorlopig geen supporters mogen aanwezig zijn door de coronamaatregelen, sloegen Recupel en Club Brugge de handen in elkaar om een belangrijke boodschap te verspreiden. Tijdens de match van zondag 18 april namen kapotte elektrische toestellen de supportersplaatsen in het stadion van Club Brugge in.