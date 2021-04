Weer (enkele) supporters in Engelse stadions: 4.000 fans zien Leicester zich plaatsen voor FA Cup-finale

Leicester City en Southampton werkten zondagavond de tweede halve finale van de FA Cup af op Wembley. 4.000 toeschouwers zagen hoe Kelechi Iheanacho Leicester, met Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis en Dennis Praet op de bank, naar de finale trapte met een 1-0 zege. Een historische gebeurtenis, want voor Leicester City wordt het de eerste FA Cup-finale in 52 jaar.

Dat de Nigeriaanse aanvaller in vorm verkeert, is een understatement. In de laatste vijf competitieduels was hij goed voor zeven doelpunten, terwijl hij in de vorige ronde van de FA Cup tegen Manchester United ook al twee keer raak trof.

Leicester City kijkt in de finale op 15 mei Chelsea in de ogen. The Blues wonnen zaterdagavond dankzij een goal van Hakim Ziyech met het kleinste verschil van Manchester City, dat draaischijf Kevin De Bruyne zag uitvallen met een blessure.

De halve finale tussen Leicester en Southampton maakt overigens deel uit van een pilootproject van de Britse regering om voetbalfans geleidelijk aan terug toe te laten in de stadions. Vandaag waren er 4.000 supporters welkom, voor de finale wordt er gemikt op 20.000 aanwezigen.

Foto: Pool via REUTERS

