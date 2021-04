Spaanse politie ontdekt atelier waar wapens worden gemaakt met 3D-printers

De Spaanse Policia Nacional heeft op het Canarische Eiland Tenerife een opvallende ontdekking gedaan. In een atelier werden wapens gemaakt met een 3D-printer.

Agenten waren getipt en vielen een bedrijfsgebouw in Santa Cruz binnen. Tot hun grote verbazing troffen ze er een gans wapenarsenaal aan. Geprint! Volgens de woordvoerder van de politie ging het onder meer om pistolen, stoomstootwapens, een groot hakmes en wapenonderdelen.

Bij een huiszoekingen vonden ze ook racistische teksten en een pistoolholster met hakenkruis. .

De Spaanse politie zegt dat met de 3D-printer in twee minuten de loop van een jachtgeweer kon worden gemaakt.

In het pand in Santa Cruz de Tenerife lagen ook handleidingen voor terrorisme, guerrillastrijd in stedelijke gebieden en instructies over het maken van explosieven met een 3D-printer.

De autoriteiten hebben de eigenaar van het pand opgepakt op verdenking van overtreding van de wapenwetgeving. Of er medeplichtigen zijn opgepakt, wil het gerecht voorlopig niet kwijt. De ontdekking dateert al van maanden geleden maar werd op vraag van het gerecht stilgehouden zodat men het pand kon schaduwen.