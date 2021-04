Pensioen van Steven Defour uitgesteld: “De boys zien me duidelijk graag”

Zou hij toch niet stiekem gehoopt hebben voortaan gewoon rustig in zijn sofa te kunnen genieten van het voetbal? Zijn glimlach verraadde iets, maar het competitiebeest in Steven ­Defour stelt zijn ­voetbalpensioen maar wat graag even uit. “Het zou prachtig zijn om KV Mechelen te geven wat hen vorig seizoen werd afgepakt: Europees voetbal”, dixit Defour.

“In mijn hoofd was ik klaar voor mijn afscheid”, gaf Defour na afloop toe. “Vorige week was het voor mij een emotioneler moment, aangezien het toen mijn laatste thuismatch kon betekenen. Vandaag besefte ik goed dat het definitief over en uit kon zijn. Kón, want ik heb nooit getwijfeld dat we vandaag zouden winnen. Deze groep wilde zo graag die play-offs spelen. De boys gunden me nog een verlengstuk. Ze zien me duidelijk graag.”

De supporters hadden nochtans niets aan het toeval overgelaten. De harde kern van sfeergroep 25/7 bedankte Steven Defour tijdens de corona-proof zaterdagtraining met een mooie tifo ‘Merci Duffe, one of us!’. “Het was een gebaar dat ik ten zeerste apprecieer. Jammer dat we een heel seizoen onze sterke twaalfde man moesten missen. Het zou fijn zijn moesten ze dit seizoen nog eens kunnen komen kijken”, heeft Defour de hoop op een afscheid mét publiek nog niet volledig opgeborgen.

Europees voetbal

KV Mechelen komt met Oostende, Standard en AA Gent in een mooie, maar stevige Europe play-offs terecht. Tegen het drietal kon het tijdens deze reguliere ompetitie geen enkele keer winnen en pakte het slechts 2 op 18. Met ook nog eens drie punten achterstand op Oostende en één op AA Gent en Standard start KVM dus niet bepaald als topfavoriet aan deze eindstrijd.

“De status van AA Gent en Standard in deze play-off 2 is anders dan die van KV Mechelen en Oostende”, vindt de Hombekenaar. “Zij kunnen hun seizoen op deze manier nog redden. Oostende heeft lange tijd op de vierde plaats gestaan en zal dus enigszins ontgoocheld starten. Maar voor hen en voor KV Mechelen geldt dat alles mag en alles kan. Het is een fijne poule die zeker enkele mooie wedstrijden zal opleveren.”