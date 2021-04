Francky Dury begrijpt niet hoe het tegen AA Gent zover is kunnen komen: “Laat me de komende dagen met rust”

Het heeft niet mogen zijn voor Zulte Waregem. Van strijden tegen degradatie, naar strijden om de top acht, om in de allesbepalende wedstrijd uiteindelijk een 2-7-pandoering te krijgen van AA Gent en met lege handen achter te blijven.

De ontgoocheling was dan ook groot aan de Gaverbeek. “Op zich mogen we fier zijn op ons seizoen, want na onze eerste tien matchen hadden we amper zeven punten. Maar uiteindelijk deden we wel tot de laatste speeldag mee voor de achtste plaats. Alleen blijft het pijnlijk dat het zo dicht bij de eindmeet nog misloopt”, zei Laurens De Bock.

Wat vooral veel frustratie en ongeloof opwekte bij Essevee, was de manier waarop die laatste wedstrijd verloren werd. Het kreeg geen poot aan de grond tegen de Buffalo’s en acteerde opnieuw ongelofelijk slap in de eerste helft. “Daar heb ik geen woorden voor”, aldus De Bock. “We hadden het gevoel dat we klaar waren, maar dan beginnen we opnieuw zo slecht aan die wedstrijd. Onbegrijpelijk.”

Zijn trainer Francky Dury trad hem daarin bij. “Deze wedstrijd zal nog een tijdje in mijn hoofd blijven hangen. Op zich valt de ontgoocheling om het missen van de achtste plaats wel mee, want een rangschikking na 34 speeldagen liegt niet. Als ik ons seizoen op zijn geheel bekijk, dan verdienden we het niet om de Europe play-offs te spelen. Veel moeilijker heb ik het echter met de manier waarop. Je kan 1-2 verliezen tegen AA Gent na een goede match en dan zou ik het allemaal kunnen aanvaarden, maar als je 2-7 verliest, dan moet je me de komende dagen met rust laten. De enige vraag die ik op dit moment heb, is: hoe is het zo ver kunnen komen?” aldus de trainer.