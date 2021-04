Waasland-Beveren is nog niet zeker van het behoud: “We hebben nog altijd niets in handen”

Waasland-Beveren heeft zijn laatste strohalm gegrepen. De fusieclub ontsnapte op de slotspeeldag aan de rechtstreekse degradatie naar 1B, na een ware thriller. De Houdini’s van 1A toverden opnieuw een ultieme ontsnappingstruc uit hun mouw. Nu wachten hen twee barrageduels tegen Seraing voor een plekje in 1A. “Ik heb bijna het gevoel dat we kampioen geworden zijn”, aldus een opgeluchte Heymans, die gelooft in de goede afloop.

It ain’t over until the fat lady sings. Waasland-Beveren is opnieuw ontsnapt aan de rechtstreekse degradatie naar 1B. De fusieclub is een kat met negen levens, maar veel levens heeft ze nu toch niet meer ...