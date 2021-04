Ex-agent schiet drie mensen dood in Texas

In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, heeft een ex-politieagent het vuur geopend op meerdere mensen. Drie personen zijn dodelijk geraakt. Volgens politiechef Joseph Chacon wordt momenteel nog gezocht naar de 41-jarige vermeende schutter.

De man zou de drie omgekomen slachtoffers, twee vrouwen en een man, hebben gekend en er zijn sterke aanwijzingen dat het gaat om een geval van huiselijk geweld. Aangenomen wordt daarom dat de dader niet in het wilde weg zou hebben geschoten of nu willekeurige mensen zou willen neerschieten. Maar “dat betekent niet dat hij niet gevaarlijk is”, aldus de politie. “Hij is nog op de vlucht en we denken dat hij gewapend is.” Er wordt met man en macht naar hem gezocht, maar burgers hoeven niet meer binnen te blijven. “Blijf wel alert. En laat ons weten als je informatie hebt of de verdachte ziet.”

Een woordvoerder van het Travis County Sheriff’s Office bevestigde aan CNN dat verdachte Stephen Broderick vorig jaar ontslag nam, nadat de toenmalige inspecteur was aangeklaagd voor seksuele aanranding van een kind. Hij werd nadien op borg vrijgelaten.

De feiten in Austin zijn het zoveelste schietincident in een lange rij in de Verenigde Staten. Zo kwamen er in de nacht van zaterdag op zondag ook al drie mensen om bij een vuurgevecht in een bar in de deelstaat Wisconsin en donderdag doodde een bewaker in een pakjesdepot in Indiana nog acht mensen alvorens de hand aan zichzelf te slaan. De incidenten hebben het politieke debat over een strengere wapenwetgeving weer in alle hevigheid doen oplaaien in de VS.

De politie gaf een foto vrij van verdachte Stephen Broderick. Foto: AP

